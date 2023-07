Escursionista precipita in un burrone: partono le ricerche in Costiera Amalfitana

Ore di apprensione, questa mattina, sul Sentiero degli Dei, in Costiera Amalfitana, dove sono in corso le ricerche di un escursionista che risulta precipitato in un burrone, nella località Nocelle, nel comune di Positano. Un elicottero del 118, il Felix 2 di Salerno, sta sorvolando la zona per consentire ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania di calarsi nel punto in cui l'uomo sarebbe stato localizzato, all'interno di un burrone dell'altezza di circa cento metri.

I soccorsi

Le operazioni sono coordinate dal personale della Centrale Operativa Territoriale del 118 di Salerno e Napoli. Sul posto si sono recati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale). Dopo un'ora di volo, l'elicottero del 118 è rientrato per rifornimento. Si attende anche l'arrivo di altro elicottero, il "Drago" dei caschi rossi per le complesse ricerche.