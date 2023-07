Una turista francese è deceduta a Positano dopo un malore in spiaggia. La donna si trovava al mare quando, intorno alle 13.30, si è sentita male perdendo coscienza.

I soccorsi

Sul posto, allertati dalle persone presenti sull'arenile, i soccorritori della Croce Rossa. I sanitari hanno immediatamente rilevato che un arresto cardiocircolatorio era in corso, e a nulla sono valse le prime manovre salvavita. Il cuore della donna risultava fermo. Pochi minuti dopo è giunta sul posto l'eliambiulanza che, sorvolando la spiaggia, ha sollevato a bordo la donna. Le manovre salvavita sono proseguite fino all'atterraggio, alle 14.20, all'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la donna è stata portata in sala emergenza dove sono proseguiti i tentativi di rianimarla, da parte del personale medico di turno, con scosse di defibrillatore e iniezioni di adrenalina. Ma non c'è stato nulla da fare: alle 15 e' stato costatato il decesso della donna.