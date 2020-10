Nascondeva droga nell'armadio di casa: arrestato 21enne a Positano

Un ragazzo di 21 anni di Positano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri sono intervenuti perchè insospettiti dall'inusuale andirivieni durante tutti gli orari del giorno presso la casa del giovane. Di qui la perquisizione domiciliare, durante la quale, il 21enne ha consegnato spontaneamente un piccolo quantitativo di droga. Ma siccome appariva nervoso sono state approfondite le ricerche, durante le quali, abilmente nascosto sopra ad un armadio, è stato rinvenuto da un contenitore con all'interno marijuana, per un complessivo di circa 30 grammi.

Il sequestro

Inoltre è stato trovato anche tutto il materiale per tagliare e confezionare le dosi da vendere, ma anche un bilancino di precisione, strumento necessario per compiere l'attività delittuosa. Per quanto riscontrato, il 21enne è stato condotto in caserma e dopo aver redatto gli atti di rito, i militari dell’Arma lo hanno dichiarato in arresto e condotto presso il proprio domicilio, come disposto dall'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che si svolgerà nella giornata di oggi.

