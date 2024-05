Medicina Generale: in pensione la dottoressa Buonocore, il Comune rassicura i cittadini

Cesserà il suo servizio di medico di base, a Positano, la dottoressa Buonocore. Il Comune, dal canto suo, in merito alle tante richieste dei cittadini intende rassicurare che il sindaco, fin da subito, è stato a stretto contatto i dirigenti della Asl Salerno, i quali hanno immediatamente attivato la procedura per la copertura del posto vacante sul territorio.ù

"Ringraziamo ancora una volta la Asl Salerno per essersi immediatamente attivata per limitare i disagi ai cittadini e ringraziamo sentitamente la dottoressa Concetta Buonocore per l’impegno prestato in favore della nostra comunità, facendole i migliori auguri per il nuovo incarico. - si legge sulla pagina Fb del Comune di Positano - Ricordiamo a tutti i cittadini che è possibile provvedere in autonomia alla scelta del medico di base accedendo con le credenziali SPID/CIE sul portale (è possibile registrare anche i figli minori alla voce “altri assistiti”) oppure recandosi presso gli uffici Asl di Maiori negli orari di sportello. La segreteria del Sindaco sarà a disposizione per il supporto ai cittadini".