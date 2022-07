Positano, ragazzino si perde mentre è in giro con la famiglia: ritrovato dai vigili

Disavventura per un 14enne tedesco in vacanza con la sua famiglia a Positano. Per ragioni ancora in corso di accertamento il ragazzino avrebbe perso le tracce della famiglia durante una passeggiata in centro.

L'intervento

Immediatamente i familiari del ragazzo, disperati per la scomparsa del figlio, si sono rivolti alla polizia locale, che dopo pochi minuti di ricerche lo ha ritrovato nella Chiesa Nuova.