Si frattura la caviglia sul Sentiero degli Dei: salvata moglie di senatore del Pakistan

Intervento di soccorso in elicottero sul Sentiero degli Dei, tra i territori di Positano e Agerola. L'allarme è stato lanciato da una coppia di escursionisti stranieri in difficoltà a causa dell'infortunio di una donna. Si trattava della nota giornalista pakistana Dushka Saiyid (71 anni), inciampata durante il cammino e impossibilitata a proseguire a causa di un forte dolore alla caviglia sinistra. Con lei il marito Mushahid Hussain Syed (69 anni), politico e giornalista, senatore pakistano del territorio della capitale di Islamabad.

L'intervento

Il Drago 66 dei Vigili del Fuoco partito da Castellammare di Stabia ha cominciato a sorvolare l'area, mentre da terra i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori sono riusciti a raggiungere la coppia in una zona montana impervia e a consentirne il sollevamento, mediante verricello, a bordo dell'aeromobile. L'atterraggio poco dopo al porto di Castellammare di Stabia da cui un'ambulanza del 118 proveniente a San Giorgio a Cremano ha trasferito la ferita presso l'ospedale di Torre Annunziata per le cure necessarie. Per lei sospetta frattura della caviglia. Le attività sono state coordinate dalla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Salerno.