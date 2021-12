Restano bloccati al buio sul Montepertuso: salvati due dispersi a Positano

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto nel tardo pomeriggio di ieri per due dispersi nei pressi di Montepertuso.

L’intervento di soccorso

L’allarme è stato lanciato dai Carabinieri della Compagnia di Amalfi per due ragazzi che, in escursione in zona, sono stati colti dal buio e non avevano alcuna illuminazione per ritornare a valle. Fortunatamente non avevano alcun problema sanitario ma essendo al buio non sapevano ritrovare il sentiero. Si sono fermati presso il Rifugio della Forestale, tra Santa Maria del Castello e Positano, hanno allertato i soccorsi e lì hanno atteso gli aiuti.I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono subito partiti per Montepertuso, percorrendo il sentiero da Santa Maria del Castello e poco prima delle 20 hanno raggiunto i due giovani. Li hanno riscaldati, hanno fornito loro un sistema di illuminazione e li hanno riaccompagnati a valle.