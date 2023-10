Si perde e cade in montagna: escursionista salvato dal Soccorso Alpino a Positano

Paura, questa mattina, in località Nocelle di Positano, dov’è stato soccorso un escursionista solitario che gridava aiuto dalle montagne soprastanti l’abitato. Un donna, residente in zona, ha infatti udito le grida del ragazzo, norvegese, che scendendo dalla località Campo dei Galli/Croce verso valle, aveva smarrito il sentiero ritrovandosi in una zona impervia dov’era anche caduto.

L’operazione di salvataggio

La donna ha quindi contattato il Soccorso Alpino Speleologico della Campania – Cnsas al numero di allarme ed il 118 facendo scattare la macchina dei soccorsi. Immediatamente è partita una squadra terrestre del Cnsas, seguita da una del Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza). La Centrale Operativa 118 di Salerno ha inoltre predisposto il decollo dell’elisoccorso 118 di base a Pontecagnano Faiano, che è arrivato sul posto, riuscendo a localizzare l’escursionista con l’aiuto delle squadre via terra; poi ha sbarcato al verricello il personale tecnico-sanitario che, constatata l’ assenza di lesioni importanti, ha velocemente recuperato il ragazzo per trasferirlo all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per ulteriori accertamenti.