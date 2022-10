Si fa male alla caviglia durante l'escursione: soccorsa turista a Positano

Si conclude un’intensa settimana per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Interventi che hanno riguardato tutto il territorio regionale da nord a sud. Nella giornata di venerdì i tecnici sono intervenuti a Positano, con l’elisoccorso 118 di Salerno, per un’escursionista svedese che aveva riportato un trauma alla caviglia in località “La selva”.

I soccorsi

Medico e Tecnico del Cnsas si sono calati al verricello per raggiungere la donna, immobilizzare l’arto e poi recuperarla sempre al verricello a bordo dell’elicottero. La turista è stata quindi trasportata all’ospedale “Ruggi D’Aragona” di Salerno.