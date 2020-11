Covid-19: altri 2 positivi al Comune di San Valentino, il provvedimento del sindaco

Due positivi all'interno del Palazzo Comunale, a San Valentino Torio. "Si è proceduto nei giorni scorsi ad effettuare piu' volte la sanificazione degli uffici. - ha fatto sapere il sindaco Michele Strianese- Da domani 9 Novembre, al fine di evitare assembramenti e tutelare la salute pubblica, in attesa del risultato dei test anticovid che hanno riguardato i dipendenti comunali, gli uffici rimarranno chiusi al pubblico e gli addetti riceveranno solo previo appuntamento telefonico, che dovra' essere concordato con gli operatori della portineria oppure prenotato telefonicamente al n. 081 5187822".

Solo per comunicazioni e interlocuzioni si potrà contattare telefonicamente i Responsabili di Settore. "Chiediamo pazienza e collaborazione per superare, insieme, questo difficile momento con la speranza che tutto ritorni presto alla normalità", ha concluso il primo cittadino, a sua volta, come è noto, contagiato.