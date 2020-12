Dialisi per i positivi al Covid-19? Un solo centro in tutta la provincia

Il Covid-19 continua la sua strage nel nostro territorio: a testimoniarlo, drammaticamente, la conta delle vittime degli ultimi giorni. A preoccupare medici e pazienti, inoltre, risulta l'insufficienza oggettiva dei posti disponibili destinati ai dializzati positivi al virus. In particolare, in tutta la provincia di Salerno, solo presso l'ospedale di Scafati esiste il reparto Covid-19 per chi si sottopone alla dialisi. Peraltro, l'epidemia ha interessato e sta interessando numerosi pazienti con gravi patologie legate all'insufficienza renale: in altre parole, se i posti in Dialisi a Scafati si esaurissero, i pazienti positivi sarebbero costretti a sospendere temporaneamente o a ritardare la terapia che li tiene in vita. Qualora subentrassero complicanze, purtroppo neppure tanto rare, i malcapitati sarebbero, dunque, condotti nell'ospedale più vicino per effettuare la dialisi d'urgenza, con tutte le ricadute sanitarie negative e i rischi del caso. Recentemente, a perdere la vita proprio per i problemi legati alla mancanza di posti per i dializzati positivi al Covid, anche un noto ristoratore di Montecorvino. Una situazione drammatica, quella emersa nel nostro territorio, che non garantisce cure necessarie ai soggetti fragili.

L'appello

"Auspichiamo che venga istituito al più presto un nuovo polo ospedaliero dedicato ai dializzati positivi al Covid-19", ha detto il segretario della Fials di Salerno, Mario Polichetti. Un auspicio, quello espresso dal medico attraverso la nostra testata, assolutamente fondamentale per la tutela della vita e della salute della popolazione più fragile del nostro territorio. Tutela che, tra l'altro, dovrebbe essere prioritaria e imprescindibile, in ogni società civile.