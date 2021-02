Covid-19: la mappa dei contagi nei Comuni del Salernitano, il report dei sindaci

Ad Angri, i nuovi positivi Covid sono 8, 7 dei quali asintomatici. Il totale dei positivi nel Comune dell'Agro raggiunge quota 18. I nuovi guariti sono 4 (in totale 1010), 5 deceduti dall'inizio della pandemia. Nuovo report a Campagna: risulta guarita 1 persona (negativizzata). L’Asl e la Regione Campania, inoltre, hanno dato comunicazione di 1 nuovo caso di positività. In totale, i casi di positività comunicati sul nostro territorio, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 98. Di questi 98 casi, 73 si sono sviluppati all’interno di 26 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare).

Solo guariti e nessun positivo



A Bracigliano il sindaco comunica che il numero di guariti nella nostra Comunità è salito a 283 unità, con 6 persone guarite in più rispetto al precedente aggiornamento. Ancora una volta, per fortuna, non si sono registrati nuovi positivi negli ultimi giorni. Al momento gli attualmente positivi sono 16, ancora in calo rispetto al precedente aggiornamento.