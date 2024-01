Postazioni 118, il Consiglio di Stato: "Affidamento al Vopi"

Si è conclusa, con la sentenza del Consiglio di Stato, la vicenda che vede coinvolta l'associazione VoPI che, dopo la vittoria per meriti alla graduatoria e una seconda al Tar, oggi viene decretata a tutti gli effetti vincitrice del Lotto 7 che prevede le postazioni 118 di Pontecagnano Faiano, Campagna ed Eboli.

Il commento

''Le emozioni sono tante ora, tutto quello che abbiamo passato in questi mesi di calvario, vivendo sospesi in attesa del giudizio, si trasforma in una voglia di fare di pari intensità da parte mia e di tutti i volontari di questa realtà'' commenta il presidente Vincenzo Savarese, che aggiunge: "L'Associazione VoPI ringrazia profondamente per l'assistenza legale che ci hanno offerto, prendendo a cuore questa situazione, i legali Mammone Aurelio e De Vita Ennio che in questi mesi hanno subito e incassato tutta la nostra ansia e incredulità nonostante sappiamo che abbiamo agito sempre con correttezza, chiarezza e trasparenza. Non è solo una forma di affermazione di tutto ciò ma anche una rivincita per tutte quelle persone che come noi lavorano con dignità, giustizia e onestà - valori sani e alla base del Volontariato”.