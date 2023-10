Ufficio Postale di Roscigno chiuso per lavori dal 18 al 28 ottobre prossimi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con una lettera inviata dal direttore della filiale di Sala Consilina, Rosa Turco, al sindaco Pino Palmieri, Poste Italiane comunica la chiusura dell’ufficio di Piazza Europa 7 a Roscigno da mercoledì prossimo, 18 ottobre. Tutto questo per consentire la realizzazione di lavori infrastrutturali nell’ambito del progetto “Polis”.

Durante il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Bellosguardo, sito in Corso Garibaldi 6, che in via eccezionale sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 ed il sabato dalle 8:20 alle 12:45, ed all’ufficio postale di Polla, sito in via della Massicella 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05 ed il sabato dalle 8:20 alle 12:35; quest’ultimo dotato di ATM fruibile h24.

Inoltre, sempre secondo quanto riferito da Poste Italiane, in questo periodo all’ufficio postale di Bellosguardo sarà disponibile uno sportello dedicato per la consegna dei pacchi, corrispondenza inesitata ed operazioni radicate all’ufficio di Roscigno. La riapertura dell’ufficio postale di Roscigno è prevista per sabato 28 ottobre.