Capaccio Paestum, chiuso lo sportello in località Licinella: Uil scrive a Poste

"L’ufficio postale di Licinella di Paestum, con la sua chiusura, provoca non pochi disagi all’intera utenza del bacino, oltre che agli equilibri degli stessi lavoratori ad esso assegnati". È quanto scrive la Segreteria Provinciale di Salerno di UIL Poste, guidata dal responsabile territoriale Michele Mansi, nell’esprimere non poche perplessità sul fatto che, ad ormai più di un mese dalla chiusura dell’ufficio postale di Licinella, non sia ancora avvenuta la riapertura.

La nota

La Uil chiede un celere intervento presso le strutture di Poste "a piena tutela dei diritti dei lavoratori dell'ufficio e quelli dell'utenza".