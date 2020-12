Disagi all'ufficio postale di via de Granita: folla all'ingresso e proteste

Si registrano disagi all'ufficio postale di via Paolo de Granita, a Salerno. C'è assembramento all'ingresso della filiale in zona Carmine.

I dettagli

I residenti protestano e chiedono l'attivazione di un numero maggiore di sportelli. In fila ci sono anche tante persone anziani. Nel rispetto delle normative anti Covid, gli utenti provano ad (auto)gestirsi con mascherina e distanziamento ma, in ragione della ressa, creatasi, non è sempre possibile favorire le corrette distanze tra le persone in fila. Caos e disagi.