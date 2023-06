Incidente a Castelcivita: 23enne "bloccato" all'ospedale di Roccadaspide per mancanza di posti al Cardarelli

Ha riportato fratture al torace e traumi addominali, ma dalla notte scorsa è ancora in attesa che si liberi un posto letto presso uno dei pochi ospedali campani in cui questi interventi vengono effettuati. Lo riporta Infocilento: il malcapitato paziente è G.C. ventitreenne di Castelcivita ieri sera si era recato nel centro del paese alburnino per partecipare alla festa organizzata dall’amministrazione comunale per la vittoria elettorale. Per cause da accertare, la sua auto, tornando a casa dopo la festa, è sbandata e il padre che viaggiava dietro di lui, verso le tre e mezza del mattino, lo ha soccorso lanciando l'allarme. Giunto all’ospedale di Roccadaspide, i sanitari hanno capito subito che per le fratture riportate all’addome e al torace, c’era bisogno di un trasferimento presso l’ospedale in cui vi è il reparto di Chirurgia Toracica: il Cardarelli di Napoli, dove, tuttavia, non ci sono posti disponibili.

Così G.C. è rimasto presso il pronto soccorso di Roccadaspide dove il personale sanitario non ha potuto far altro che immobilizzarlo per evitare ulteriori conseguenze, in attesa che si liberasse il posto al Cardarelli. Ore e ore di attesa, tra dolori e sofferenze per un intervento necessario: la sanità pubblica nell’entroterra cilentano continua a far acqua da più parti.