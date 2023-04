Sabato 15 aprile a partire dalle ore 20 quattro inaugurazioni a Postiglione. Nello specifico, saranno inaugurati il campo di calcetto sportivo “Prospero Giuseppe Forlano”, l’area del parco giochi appena sistemata, i 128 punti luce con il sistema di efficientamento energetico e la sistemazione della Strada Provinciale 488. Alla cerimonia pubblica di taglio del nastro, presieduta dal sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, e dall’amministrazione comunale, saranno presenti, il parroco della cittadina alburnina, don Martino De Pasquale, il Presidente della Provincia di Salerno, Francesco Alfieri, e l’assessore ai settori Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici della Regione Campania, Luca Cascone.

Le opere

Tutti i progetti sono stati finanziati con fondi regionali per circa 50mila euro destinati al campo sportivo di calcetto, circa 8mila euro per la sistemazione del parco giochi, ben 40mila euro destinati ai lavori di efficientamento energetico di 128 punti luce e un finanziamento con fondi provinciali di circa 150mila euro per la sistemazione e messa in sicurezza della Sp.488.

L'intitolazione

A ciò si aggiunge l’intitolazione dell’impianto sportivo alla memoria di Prospero Giuseppe Forlano, un giovane sportivo postiglionese di 22 anni, deceduto nel 2019, a seguito di una grave malattia. “L’intitolazione dell’impianto sportivo al nostro compianto cittadino - racconta il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo - rappresenta il modo della comunità postiglionese di onorarne la memoria, ricordandone la passione per lo sport e il profondo amore per il suo paese. Forlano- conclude il primo cittadino- ha dato tanto alla nostra comunità, in termini di rapporti umani e di momenti di aggregazione giovanile ed è nel suo ricordo che dedicheremo a lui l’impianto sportivo”.