Postiglione, 60 milioni per le opere pubbliche: "Così rinascono le aree interne"

Circa 60milioni di euro per 51 opere pubbliche cantierate a Postiglione. "Un cantiere a cielo aperto" secondo il sindaco Carmine Cennamo, che annuncia: "Così rinascono le aree interne".

I lavori

Le opere sul territorio, alcune in fase di realizzazione e decine in fase di progettazione, raggiungono un valore complessivo totale di circa 60 milioni di euro. "Non solo opere ordinarie - spiega il sindaco Cennamo - ma anche progetti che rendono il nostro territorio sicuro, efficiente ed accessibile, e che si inseriscono in un’ottica di sviluppo che proietta il nostro comune, quello di Postiglione, nel Mezzogiorno e in Europa con tanti altri progetti, culturali e di opere pubbliche che l’amministrazione comunale intende realizzare per Postiglione e per gli Alburni. Progetti-conclude il primo cittadino- a cui si aggiunge anche la copertura della pianta organica del fabbisogno di personale nel nostro Ente con l’assunzione, attraverso i concorsi pubblici, di personale presso gli uffici comunali".