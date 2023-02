Sperona una gazzella dei carabinieri per sfuggire al controllo: arrestato sulla Cilentana

E' stato arrestato stamattina, dai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania un uomo di origine serba, di 51 anni che, mentre viaggiava sulla sua auto lungo la Cilentana, ha tentato di evitare il controllo dei militari, tra gli svincoli di Perito ed Omignano. Speronando la gazzella dei carabinieri, dunque, lo straniero ha tentato la fuga. I militari che sopraggiungevano con un’altra auto, tuttavia, lo hanno bloccato e messo in manette, mentre due carabinieri si sono affidati alle cure dell'ospedale a seguito del sinistro.

L'arresto

Dalle verifiche, è emerso che l'auto guidata dal 51enne è senza assicurazione che l'uomo non risulta in possesso della patente. Lo straniero è stato condotto in carcere.