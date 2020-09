Potenziamento Usca, soddisfatta la Fp Cgil Salerno

"Dopo la nostra sollecitazione di qualche giorno fa, l'Asl Salerno con una nota ufficiale a firma del responsabile del distretto 66 Pasquale Melillo ci ha comunicato il potenziamento delle attività dell'Usca per far fronte alle richieste di questa organizzazione sindacale che chiedeva più personale ed un prolungamento delle attività di test e tamponi dando risposte in tempi rapidi all'utenza e al personale scolastico che, in vista della riapertura delle scuole, dovrà sottoporsi a screening preventivo per verificare la presenza del virus Covid19".