Povertà estreme, con PrInS arriva il Pronto Intervento Sociale per le famiglie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Famiglie e persone in condizioni di difficoltà estreme, bisogni improvvisi, necessità che non possono aspettare giorni o settimane ma vanno affrontate ad horas, è questa la ratio del programma di interventi PrInS, il Pronto intervento Sociale che l’azienda consortile Agorà S 10 di Palomonte ha attivato, grazie ad un finanziamento di 105 milia euro ed una rete territoriale che unisce la Croce Rossa con il Comitato di Serre, le associazioni di volontariato Vita e aps Acli Athena.

Giovedì prossimo, 24 novembre, alle ore 11,30, presso la sede di Agorà, a Palomonte, saranno presentati tutti gli interventi previsti dal PrInS. Verrà poi sottoscritta la convenzione tra l’azienda consortile e la rete territoriale di contrasto alla povertà per dare concreto avvio alle attività.

Alla presentazione di giovedì prossimo prenderanno parte il Presidente del Cda dell’azienda consortile, Ernesto Cupo, il direttore dell’Azienda, Giovanni Russo ed il responsabile dell’area Welfare, Antonio Nuzzolo. Ci saranno gli interventi della dottoressa Marilena Montefusco direttrice sanitaria del Distretto Asl di Eboli, di Stefano Tancredi, delegato nazionale per i Servizi sociali della Croce Rossa Italiana, dell’on. Franco Picarone, Presidente della commissione regionale al Bilancio.

Il progetto, tra i vari interventi, prevede anche l’apertura di due sedi, una a Laviano, per l’area del Sele, ed una a Buccino, per l’area del Tanagro, sedi che fungeranno da centrali operative aperte h24 per 12 mesi. Sarà la Croce Rossa ad occuparsi della loro gestione, per gli interventi di emergenza sociale, socio-sanitaria, assistenza a domicilio ma anche servizi di accoglienza nel caso di bisogno. Le associazioni saranno di supporto. Un servizio innovativo che verrà affiancato al Centro servizi per il contrasto alla povertà, che avrà sede invece presso Agorà S10.