Muretto abusivo nel parcheggio di un albergo, tre denunce

Nel corso del fine settimana appena trascorso i carabinieri della compagnia di Amalfi hanno effettuato un servizio di controllo del territorio volto a reprimere ogni forma di violazione penale ed amministrativa.

I risultati

Sabato mattina, i militari diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà nei confronti di tre persone, rispettivamente proprietaria di un noto albergo di Praiano, responsabile dei lavori e titolare della ditta operante nella realizzazione di un manufatto in assenza di ogni titolo autorizzativo. Un muretto lungo circa 15 metri, adiacente il parcheggio della struttura ricettiva (attualmente chiusa) sulla Statale Amalfitana. Trattandosi di lavori in corso d'opera, si è proceduto al sequestro penale in attesa delle determinazione dell'autorità giudiziaria, alla quale sono stati inviati tutti gli atti redatti nella circostanza