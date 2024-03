Incidente mortale in Costiera: la famiglia di Massimo De Rosa ottiene un primo risarcimento

E’ trascorso più di un anno dalla morte del giovane Massimo De Rosa, residente a Praiano, a causa di un incidente stradale in una delle curve della Costiera Amalfitana.

Il risarcimento

In questi mesi a sostenere la famiglia – in particolare la compagna Manuela e la figlia Desirè – c’è stata l’Associazione per la tutela delle Vittime della Strada Costa d’Amalfi guidata dall’imprenditore alberghiero Salvatore Gagliano. Subito dopo la tragedia, l’Associazione si è affidata ad uno studio di infortunista legale, che opera su Milano, Torino e Bologna e che ha ottenuto per i familiari un risarcimento da parte della compagnia assicurativa del motociclista che, in fase di sorpasso, invase la corsia opposta scontrandosi con la moto di Massimo De Rosa.

Il commento

Ad annunciarlo è il presidente Gagliano: “Dopo poco più di un anno almeno la parte assicurativa si è conclusa con grande soddisfazione e non senza difficoltà. Resta aperta ancora la causa penale che è in fase di svolgimento. Precisiamo che tale situazione è stata seguita con grande impegno fino ad oggi. Così come noi siamo sempre a sollecitare gli enti Comini, Provincia ed Anas affinché si impegnino a mettere in sicurezza la ss163 amalfitana, evitando ulteriore drammi come quelli vissuti in passato”.