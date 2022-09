Precipita dal terrazzo di casa sua in Francia: morto 36enne salernitano

Un 36enne originario di Sapri, Diego Mandola, è morto ieri in Francia per le gravi ferite riportate a seguito della caduta dalla terrazza della propria abitazione a Thonon-les-Bain, centro dell'Alta Savoia.

Le indagini

Mandola lavorava come cameriere presso un ristorante della zona. Gli inquirenti hanno deciso di disporre l'autopsia per ricostruire con esattezza le cause della morte. Sconvolta la comunità di Sapri per la scomparsa del giovane concittadino.