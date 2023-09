Il prefetto Russo saluta Salerno: "Soddisfatto del lavoro svolto"

"Soddisfatto del lavoro svolto in questi anni". Parola del prefetto di Salerno, Francesco Russo, che ha salutato la stampa in vista del suo imminente trasferimento a Bari dopo cinque anni e 3 mesi alla guida della Prefettura di Salerno. Un'occasione per tracciare il bilancio dell'attività svolta su numerosi fronti, a cominciare dalla sicurezza e dall'accoglienza dei migranti. A sostituirlo Francesco Esposito, attuale prefetto di Lucca.

Il bilancio

"Questo - ha spiegato Russo - è un lavoro che dà modo di occuparti dei problemi reali e di avere contatti con le istituzioni ed i cittadini del territorio. Il bilancio? Mi sento soddisfatto di quello che ho realizzato. Tante sono le sfide affrontate, a partire dal Covid. Un periodo nel quale siamo riusciti a tenere il territorio compatto". Capitolo sicurezza: "Orgoglioso delle attività delle forze di Polizia sul territorio, dallo spaccio di stupefacenti alla repressione dei reati predatori. Certo bisogna tenere sempre la guardia alta, ma il lavoro messo in campo è più che egregio. Per quanto riguarda la criminalità è fondamentale realizzare un'attività a 360 gradi per dare il senso di un lavoro comune fra istituzioni". Sui tanti sbarchi di migranti degli ultimi anni, invece, il prefetto ha elogiato l'operato della macchina dell'accoglienza. "Noi - ha sottolineato - abbiamo un compito ben preciso: dare riparo ed accoglienza a chi viene destinato alla nostra Provincia. Per questo ringrazio le tantissime associazioni che ci hanno dato una grossa mano nella gestione di tali fenomeni. È stata data una risposta efficace non creando disagio né ai cittadini né a chi è arrivato. A ciò abbiamo associato una serie di interventi nel Cilento con i fondi Fami, attraverso i quali abbiamo dato una prospettiva ai migranti con permesso di soggiorno ed una prospettiva di miglioramento dell'economia locale". Il ricordo più bello? "Tanti. Più di tutti il giorno del disinnesco della bomba a Battipaglia nel 2019. Una giornata quasi magica perché riuscimmo ad operare in singergia ed a portare a termine un grande risultato. E poi le tante medaglie conferite agli eredi di coloro che durante la guerra sono stati ristretti nei lager, a conferma dell'importanza ricoperta dalla divulgazione della storia e della memoria per chi rappresenta le istituzioni". Infine, una frecciatina all'amministrazione comunale: "Salerno è una città bellissima, ma da cittadino vorrei fosse più pulita".