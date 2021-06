Algeria-Salerno, il Prefetto Russo incontra l'ambasciatore Boutache

Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha incontrato in mattinata presso la sede del palazzo di Governo l’ambasciatore d’Algeria Ahmed Boutache. L’incontro, dopo quello al Comune con il sindaco Napoli, ha avuto al centro le proficue relazioni culturali ed economiche tra l’Italia e l’Algeria e, in particolare, il legame storico che unisce il Paese nordafricano con la provincia di Salerno.

Il colloquio

Durante l’incontro è stata evidenziata l’importanza dello scambio, non solo economico ma anche culturale, tra i due Paesi. Oggi c’è grande attenzione da parte degli imprenditori salernitani nei confronti della realtà algerina poiché questo Paese è considerato un importante crocevia per gli scambi tra Europa, Africa e Medio Oriente. Nel corso del colloquio il Prefetto Russo ha espresso considerazioni positive sulla presenza in questo territorio della comunità algerina, evidenziando che si tratta di lavoratori in genere impegnati nella raccolta di prodotti agricoli nella Valle del Sele. L’ambasciatore ha manifestato il grande interesse dell’Algeria a implementare la partnership con l’Italia. Alla fine della visita si è tenuto uno scambio di doni, simbolo delle eccellenze dei rispettivi territori.