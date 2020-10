Celebrazione e adorazione il 31 ottobre a Matierno, per vivere il Vangelo in tempo di crisi

Si terrà il 31 ottobre alle 18.30, presso la parrocchia Nostra Signora di Lourdes di Matierno, la manifestazione #controcorrente, con la preghiera vista come rivoluzione del Vangelo in tempo di crisi, nella giornata della santificazione universale.

I fedeli, dunque, seguendo le norme anti-Covid, potranno prender parte alla celebrazione e all'adorazione eucaristica in chiesa, come annunciato dal parroco, don Marco Raimondo. Un momento di "luce" in tempi difficili.