Presentati i progetti finanziati del bando cultura crea nei siti unesco della Regione Campania

Al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano le opportunità per rendere la cultura fonte di imprenditoria

Proseguono i convegni tematici nei principali Siti Unesco della Regione Campania per presentare i progetti già finanziati del bando Cultura Crea. Un'opportunità per rendere la Cultura fonte di Imprenditoria. Dopo Padula e Capaccio, appuntamento ad Ercolano il prossimo 7 ottobre, alle ore 11.00, presso il MAV – Museo Archeologico Virtuale Ercolano (NA), a cura del Comitato Nazionale Tecnico dell’Autoimpiego con l’alto patrocinio del Comune di Ercolano. Ad aprire i saluti del Sindaco Ciro Buonajuto e del Vice Sindaco Luigi Luciani. Seguirà l’intervento della Dott.ssa Antonella Iacomino, Advisor Piano Locale Diretto; della Dott.ssa Elisabetta De Cesare, Istruttore Senior Progetti Finanza e dell’Avv. Ester Pugliese, Vice Presidente Comitato Tecnico Autoimpiego, che modererà l’incontro. A chiudere il Dott. Angelo Cicalese, Presidente Comitato Tecnico Autoimpiego, che illustrerà importanti opportunità imprenditoriali nate da una lettura strategica delle risorse storico-culturali dei territori mediante l’impiego della finanza agevolata. L’obiettivo è quello di incentivare la cultura come patrimonio economico e sociale al servizio della crescita condivisa e del progresso dei territori.