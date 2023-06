Presentazione del libro annullata, Casciello (Azione): "Il sindaco si scusi con Quagliariello"

"Anche questa volta ha vinto la parte peggiore, hanno vinto quanti ritengono che il discrimine di ogni cosa sia l’essere o meno tifosi della Salernitana". È quanto afferma Gigi Casciello, ex deputato ed esponente di Azione, dopo l'annullamento della presentazione del libro di Gaetano Quagliariello.

L'intervento di Casciello

"Ha vinto chi identifica la città solo con la squadra di calcio - aggiunge Casciello - ed ha vinto chi crede di accrescere il proprio consenso elettorale fiancheggiando il tifo esasperato e becero. Salerno, la mia città, e’ un’altra cosa: e’ la città dell’accoglienza, della tolleranza, che porta per giorni migliaia di persone nell’atrio del Duomo per parlare e ascoltare di letteratura. Salerno e’ la città del tifo sano, che nel ‘98 rinvio’ i festeggiamenti per la promozione in serie A per rispetto delle vittime dell’alluvione di Sarno. Salerno non può diventare la città che chiede a una “curva” il permesso per far tutto. Non potrà, non dovrà più accadere. E a Gaetano Quagliariello il sindaco di Salerno presenti le scuse della città".