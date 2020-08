Presentazione del libro di Maria Teresa De Leo "Un carabiniere del re un carabiniere del re”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’associazione “la Ginestra” con il patrocinio del Comune di Sicignano degli Alburni presenta il giorno 9 agosto alle ore 19,30 a Castelluccio Cosentino il libro di Maria Teresa De Leo “Un CARABIENIERE DEL RE”, dedicato al nonno paterno dell’autrice Andrea De Leo. Interverranno il Sindaco di Castelluccio, Ernesto Millerosa, Alfonso Conte dell’Università di Salerno, Generoso Conforti dell’ARCI di Postiglione, il parroco don Pasquale Gaito, modererà l’incontro la giornalista Margherita Siani con il saluto di Antonio De Leo. Il libro , nella sua ricostruzione storica dettagliata e precisa di fatti ed eventi legati al nostro novecento , narra la vita e l’impegno militare e civile del colonnello Andrea De Leo nato nel 1892 sui Monti Alburni a Castelluccio Cosentino. E’ il racconto di un viaggio difficile e affascinante del Comandante Andrea dietro le quinte della Storia d’ Italia, segnando le tappe di una distintiva carriera, da allievo Caporale di Fanteria a Colonnello dei Carabinieri Reali. La prima guerra, l’arruolamento nell’Arma, il matrimonio e la permanenza in Dalmazia, gli anni degli scontri sociali e del fascismo, l’apertura al nuovo e alla modernita’, la tragedia della seconda guerra nei Balcani e la fine di un mondo, poi la ricostruzione e il boom economico: un secolo intero sullo sfondo di una vita vissuta con coraggio, orgoglio, passione e amore, per la Patria, per la sposa, i figli, per l’Arma, le proprie idee e le terre d’origine. L?autrice, Maria Teresa De Leo, vive e lavora a Salerno quale funzionario pubblico della locale Amministrazione Comunale. Da sempre impegnata nell’ambito di iniziative di valorizzazione delle risorse locali in funzione turistica ha realizzato numerosi eventi. Coordinatrice organizzativa a Salerno di “Jazz Estate” promosso dal Club Rosselli dal 1987 al 1993. Dal 2004 al 2011 è stata ideatrice e curatrice del progetto di itinerari tematici condotti con la collaborazione di studiosi accreditati “Le domeniche in Costa d’Amalfi”. Articolista del settore turistico. Ha pubblicato come coautrice “Amalfi & Atrani – Guida per viaggiatori contemporanei” edito da Progetto Impresa Publishing, Collana Le Sirenette, Napoli. Nipote del protagonista del libro, è alla sua prima esperienza letteraria cui ha dedicato quattro anni di studi e ricerche.

