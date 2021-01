Presentazione del nuovo logo: inizia il countdown

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

3 gennaio 2021 – Inizia il conto alla rovescia per il lancio del nuovo logo dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile Salerno-Campagna-Acerno. A luglio 2020, dopo un anno dal suo ingresso in Diocesi, l’Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno Sua Eccellenza Mons. Andrea Bellandi ha riconfigurato l’Ufficio e ha voluto che comprendesse cinque servizi che interagiscono con il mondo giovanile. Direttore della Pastorale Giovanile è don Roberto Faccenda, a cui è stato affidato anche il servizio per la Pastorale della Scuola. Gli altri responsabili dei servizi sono: don Giuseppe Landi per la Pastorale Vocazionale, don Vincenzo Serpe per la Pastorale Universitaria e della Ricerca, don Luigi Piccolo per la Pastorale degli Oratori e don Ferdinando De Angelis per la Pastorale dei Ministranti. I cinque servizi lavorano in sinergia, sostenuti da una equipe affiatata e motivata, formata da giovani che si dedicano con impegno ed entusiasmo a testimoniare la fede, guidati da suor Carmela Pedrini, Ancella della Carità, che da diversi anni li accompagna in questo percorso. Il nuovo logo, che sarà lanciato nei primissimi giorni del 2021, rende in modo chiaro ed immediato la nuova conformazione degli uffici e allo stesso tempo riprende in modo creativo un elemento architettonico del patrimonio storico-artistico-culturale salernitano. Svelato a piccole dosi con tre video promo, il countdown terminerà il 6 gennaio prossimo, giorno dell’Epifania del Signore, con l’ufficializzazione del logo e il restyling di tutti i canali di comunicazione della Pastorale Giovanile: sito web e pagine social ad essa collegate. Per info e aggiornamenti, la Pastorale Giovanile invita a seguire le pagine Facebook (@pastoralegiovanilesalerno, @vocazionalesalerno, @cappellaunisa, @pastoraledellascuolasalerno) e Instagram (pastoralegiovanile_salerno, pastoralevocazionale_salerno, cappellaunisa, pastoraledellascuola_salerno), i siti web (www.pastoralegiovanilesalerno.it e www.diocesisalerno.it) e il canale YouTube (Pastorale Giovanile Salerno). Inizia il conto alla rovescia… Stay tuned & Save the Date: 6 gennaio 2021! Ufficio per la Pastorale Giovanile Arcidiocesi Salerno – Campagna - Acerno