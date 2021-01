Presentazione del progetto “Salerno Musei in Rete”: appuntamento online con Napoli e Willburger

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domani, mercoledì 13 gennaio, alle ore 10.30, in videoconferenza dalla Sala Giunta del Comune di Salerno, il progetto “Salerno Musei in rete”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Salerno, adottato dalla Regione Campania ‘UOD 501201 Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche’ e curato da Mediateur. Interverranno, come amministrazione comunale, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore alla Cultura Antonia Willburger. L'Amministrazione comunale ha in cantiere per i prossimi mesi una progettualità che vuole fare emergere l’offerta museale del territorio cittadino, lavorare per l’innalzamento degli standard dei servizi museali, promuovere la gestione in rete favorendo così la valorizzazione integrata dell’offerta culturale salernitana. La presentazione si terrà sulla piattaforma Zoom.

Queste sono le credenziali di accesso:

