Il presidio degli animalisti davanti al "Terraquarium": "Non c'è divertimento nella prigionia"

"Non c'è divertimento nella prigionia". È il titolo dato dall'associazione Salerno Animal/Climate Save al Sit-in che si terrà il 6 gennaio nei pressi del parco del Mercatello di fronte al Terraquarium (che si trova in via Giovanni Paolo II).

Il presidio

"Un presidio pacifico - chiariscono gli organizzatori - per amplificare la voce e la resistenza di quegli animali che sono costretti ad una esistenza di prigionia e di schiavitù solo per un'idea sbagliata di divertimento e di intrattenimento. Individui che dovrebbero vivere nel loro ambiente naturale, in libertà, e che invece si ritrovano contro la propria volontà dentro a gabbie, teche o vasche, a girare di città in città in mostre itineranti, costretti a mostrarsi o a esibirsi davanti ad una folla curiosa e rumorosa. Gli animali non sono i nostri pagliacci".