Estate sicura: è operativo un presidio dell'Humanitas al porto turistico di Salerno

Il presidio rende più sicura l'estate dei salernitani che spesso frequentano il molo ma soprattutto la sosta dei turisti che giungono in città a bordo dei traghetti

Da questa mattina, mercoledì 23 giugno, è operativo un presidio sanitario dell'associazione Humanitas presso il porto turistico Masuccio Salernitano. Il presidio rende più sicura l'estate dei salernitani che spesso frequentano il molo ma soprattutto la sosta dei turisti che giungono in città a bordo dei traghetti.

In precedenza

Lo scorso 28 maggio, il Corpo di Soccorso Universo Humanitas aveva attivato una collaborazione con il Comune di Cetara. L’ambulatorio mobile a posizione fissa è presente sul molo di sottoflutto del porto. Servizio attivato nella fascia oraria 8-20 per fornire - spiegò il presidente Roberto Schiavone - assistenza sanitaria attraverso l’ambulatorio posizionato in maniera fissa e l’ambulanza pronta per ogni evenienza.