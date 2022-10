Presidio per la pace a Salerno, la Cisl non partecipa: "Atteggiamento settario, sterile ed escludente"

La Cisl non parteciperà alla al presidio pacifista indetto in Piazza Portanova da alcune associazione per oggi alle 17.30 in preparazione della manifestazione nazionale del 5 novembre.

Il "No" della Cisl

Ad annuciare la mancata partecipazione il segretario generale della Cisl Salerno, Gerardo Ceres, che ha comunicato contestualmente la partecipazione alla manifestazione nazionale del 5 novembre. "Dopo una lunga trattativa - si legge nella nota del segretario Ceres - la Rete Pace e Disarmo ha definito la piattaforma a base della manifestazione nazionale del 5 novembre e delle iniziative territoriali di preparazione ed avvicinamento. La richiesta di cessate il fuoco per avviare negoziati diplomatici è preceduta dal riconoscimento di chi sia l’aggressore, con logiche imperiali, e chi sia l’aggredito. Su questo presupposto essenziale la CISL ha sottoscritto l’iniziativa aderendo, di conseguenza, alla manifestazione nazionale e a quelle territoriali. A Salerno è accaduto che si sia voluto costruire un’iniziativa convocandola attraverso un tam-tam su WhatsApp, utilizzando rubriche assolutamente non inclusive, nelle quali importanti organizzazioni sociali (pur aderenti alla Rete Pace e Disarmo) sono “spiegabilmente” state tagliate fuori. La spiegazione sta nell’inveterato settarismo di taluni “sacerdoti del pacifismo nostrano” che faticano a buttare lo sguardo oltre il personale recinto ideologico, alimentando un narcisismo politico sempre più settario, sterile ed escludente. Con sincero rammarico, non saremo presenti questa sera in piazza Portanova, saremo invece convintamente presenti a Roma".