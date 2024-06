Presunto caso di malasanità al Ruggi: muore 53enne, i familiari sporgono denuncia

Presunto caso di malasanità al Ruggi: come riporta Le Cronache, un uomo di 53 anni, originario della provincia di Salerno, è deceduto nei giorni scorsi ed i familiari hanno sporto denuncia, ritenendo che ci siano state negligenze e mancanze da parte del personale ospedaliero.

Il caso

La vittima, a seguito di un malore, era stato ricoverato presso l’ospedale di Mercato San Severino e il giorno dopo trasferito al Ruggi di Salerno per essere sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza per un’ischemia. Dopo essere stato in Rianimazione, è stato trasferito in un altro reparto “a seguito al miglioramento delle sue condizioni”. Condizioni che, tuttavia, si sono progressivamente aggravate fino alla morte. Disposta, dunque, l'autopsia per accertare le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità da parte del personale del nosocomio.