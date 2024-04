Viaggiavano con hashish e marijuana: arrestati cinque giovani

Cinque giovani, tra i 19 e 21 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Prignano Cilento per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il posto di blocco

Nel corso di una perquisizione personale e veicolare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella disponibilità degli indagati due involucri contenenti hashish per un peso di circa 139 grammi ed un ulteriore involucro contenete circa 5 grammi di marijuana. Gli arrestati sono stati sottoposti, presso le proprie abitazioni, in regime agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.