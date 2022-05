Primo Maggio: si torna in piazza nel salernitano, dal corteo nell'Agro al concerto a Salerno città

Ha sfilato a Nocera Inferiore questa mattina, dopo due anni di stop per la pandemia, il tradizionale corteo del 1° maggio, organizzato da Cgil, Cisl e Uil. Quest’anno il tema scelto è “Al lavoro per la Pace”: sindacalisti, esponenti politici, lavoratori e cittadini hanno raggiunto la piazza antistante al municipio, dove ha preso la parola Daniela Piras, segretaria generale della Uiltec che ha puntato i riflettori sulle prossime sfide da affrontare, compresa la pace in Ucraina. Stasera alle ore 21, poi, a calcare le tavole del palco, i The Kolors che infiammeranno tutta la platea.

Intanto, si festeggia anche nella Valle dell'Irno: "Baronissi per il lavoro, per la pace, per la solidarietà. Tanti i cittadini, tante famiglie e tanti bimbi. Con noi anche le famiglie e i bambini ucraini. - ha detto il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante - Nel pomeriggio alcune riflessioni sul lavoro e i concerti di alcuni gruppi musicali. Dalla città di Baronissi viva il lavoro, viva la pace, viva il primo maggio”.

Il concerto a Salerno

Festa grande, inoltre, a Salerno per il 1MayDay 2022, in piazza Amendola, dove dalle 17.30 entra nel vivo la manifestazione fatta di pensieri, parole e soprattutto di musica. Oltre agli stand delle numerose associazioni in rete, la lineup sarà variopinta e assolutamente d’eccezione: Charjse, Stilex, Franky Selector, Compagnia Daltrocanto, Il Muro del Canto, Barracca Republic e Fiori di Cadillac. Intanto, il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato un’ordinanza per disporre il divieto di vendita per asporto, abbandono e consumo di bevande, con bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro, nonchè lattine in alluminio.