Presentato "Prins" al Comune di Salerno: 197mila per il progetto di Pronto Intervento Sociale, i servizi

Si è tenuta oggi, nella Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, la presentazione del Progetto Prins - Progetti di Intervento Sociale, finanziato all’Ambito territoriale S5 (Comune di Salerno capofila) con risorse europee erogate dal Pon Inclusione (FSE 2014-2020) – Asse 6 (REACT-EU) per un valore complessivo di 197.000 euro. Ad intervenire, l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola de Roberto, l'assessore Politiche Sociali del Comune di Pellezzano Annalaura Villari, il direttore dell'Ambito Territoriale S5, Giovanni Salerno e i rappresentanti degli Enti attuatori del Prins. Il progetto è rivolto a persone in condizioni di povertà estrema o marginalità e ha l’obiettivo prioritario di potenziare l’erogazione e l’accesso ai servizi per i soggetti in difficoltà, anche e sopratutto, mediante l’organizzazione di una rete che consenta di operare sul territorio con un approccio integrato di assistenza agli utenti e garantire la fruizione di diritti costituzionalmente garantiti valorizzando la dignità delle persone. Il servizio sarà attivato grazie al supporto di Fondazione Humanitas Universo, Fondazione Caritas, Associazione Don Giovanni Pirone, Associazione Don Arcangelo Giglio, Associazione l’Abbraccio onlus e ONMIC, che opereranno in sinergia con le altre realtà del terzo settore e del volontariato sociale da tempo attive sul territorio sui temi dell’estrema povertà e del sostegno ai senza fissa dimora.

I dettagli

Tre le azioni previste: la costituzione di una centrale operativa di pronto intervento sociale attiva nell’arco delle 24 ore per 365 giorni all’anno che si propone di acquisire tutte le informazioni utili per una prima lettura del bisogno e per un affidamento dell’utente ai servizi competenti per l’eventuale presa in carico. Poi il servizio per l’accesso alla residenza anagrafica dei cittadini senza dimora e la reperebilità rendendo pienamente fruibile il diritto all’iscrizione anagrafica, l’accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari, l’accesso alle comunicazioni istituzionali connesse all’esercizio della cittadinanza. E infine, terza azione, i servizi di prima accoglienza, mensa, servizi per igiene personale (docce e lavanderia), deposito bagagli e distribuzione di beni essenziali. L’obiettivo è offrire una risposta ai bisogni primari, attivare una rete di supporto ed offrire l’opportunità di costruire un percorso di reinserimento sociale e lavorativo ove possibile.