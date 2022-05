Dai cestini colmi di indifferenziato ai locali "da chiudere alla 2° violazione": Tringali e Bennet incontrano il centro storico

"Collaborare nell'interesse della città": questo l'obiettivo dell'incontro dedicato alle criticità del centro storico tenutosi questa mattina in sala giunta, a Palazzo di Città, tra i cittadini, i commercianti e l'assessorato alla Trasparenza, Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile, presieduto da Claudio Tringali. Numerose le problematiche emerse, a cominciare dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti e dall'assenza di manutenzione. Sul primo tema l'assessore Tringali ha sottolineato come le norme già esistano e che, pertanto, occorre semplicamente incentivarne il rispetto: "Va fatto capire ai cittadini che leggi ci sono e che vanno rispettate. - ha ribadito - Non c'è bisogno di un vigile urbano ad ogni vicolo. Con i comitati di quartiere va trovata un'intesa per lavorare insieme per il bene della città. L'obiettivo è quello di creare un comitato permanente".

Rifiuti incontrollati

Sul fronte degli incivili allo sbaraglio che deturpano il centro storico e non solo, Vincenzo Bennet, presidente di Salerno Pulita ha precisato che "a Salerno i cestini gettacarte vengono utilizzati per tutto tranne che per quello che servono. Raccogliamo solo indifferenziato che è il vero costo che dobbiamo sostenere in città. C'è bisogno di un'azione repressiva importante". Secondo Bennet, il problema è che in città si conferisce tutto a tutti gli orari del giorno e molte attività non si lasciano spaventare dalle sanzioni: "Bisogna disporre la chiusura dell'attività alla seconda violazione", ha suggerito l'amministratore.

Problema parcheggi

Numerosi esercenti presenti alla riunione, poi, hanno puntato i riflettori sul problema della sosta selvaggia e sui parcheggi mai sufficienti nel week-end: "Per i parcheggi sarà necessario un incontro ad hoc. - ha tagliato corto Tringali - Il problema centrale è che non esiste ad oggi un assessorato alla Mobilità. Si tratta di un problema complesso che va affrontato in maniera incisiva", ha concluso. Poi, la promessa del sindaco Vincenzo Napoli: "A breve, organizzeremo un incontro fra gli assessori competenti per fare in modo che le istanze di stamattina vengano trasformate in atti amministrativi".