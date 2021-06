Sant'Anna e San Gioacchino: per il secondo anno, nessuna processione

Per il secondo anno, il Covid non consente la processione di Sant'Anna e San Gioacchino. Secondo l’alternanza stabilita per le processioni, la festa si sarebbe dovuta svolgere a cura della Rettoria della Chiesa di Sant’Anna e della Confraternita di Sant’Anna al Porto, ma, per via delle indicazioni della Curia Diocesana circa le restrizioni legate alla pandemia, la processione non si terrà. Conseguentemente, anche l’Alzata del Panno non ci sarà poiché tale pratica religiosa, che si svolge ad un mese dalla processione, ha la funzione di annunciare all’esterno la stessa.

L'avviso

"Venendo a mancare la Processione, viene a mancare anche la ragione dell’Alzata del Panno. - spiegano dalla Confraternita di Sant’Anna al Porto -

Si terranno invece, dal 17 luglio, sia la Novena a Sant’Anna che il Triduo con l’Esposizione del Santissimo Sacramento e le S. Messe nel giorno del 26 luglio, Festa di Sant'Anna. Insieme a Don Claudio Raimondo, Rettore della Chiesa, la Confraternita invita le Consorelle, i Confratelli e tutti i fedeli devoti di Sant’Anna al Porto ad essere presenti alla Novena e alle Celebrazioni che si terranno in Chiesa per onorare Sant’Anna e San Gioacchino e a farsene portavoce presso tutti coloro che conoscono e incontreranno invitandoli a partecipare". Si attende, dunque, un nuovo avviso per conoscere il programma e gli orari.