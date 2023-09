Processo Cooperative, Cammarota: "Il Comune di Salerno si costituisca parte civile"

“Il Comune di Salerno dovrà costituirsi parte civile, senza se e senza ma, nel processo che verrà sullo scandalo delle cooperative, dove sono ipotizzati fatti gravissimi di corruzione, clientela, malcostume, che coinvolgono un intero sistema di potere”. Lo afferma il presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota dopo l'avvio del processo sull'inchiesta sulle cooperative.



Il commento politico

“La città di Salerno è persona offesa nella vicenda giudiziaria balzando agli onori della cronaca nazionale - sottolinea il consigliere comunale - e pertanto il Comune dovrà essere presente nel processo, come si impone all’interesse pubblico e ad una Pubblica amministrazione. Non costituirsi nei termini può ipotizzare danno erariale in caso di prescrizione in secondo grado senza la costituzione tempestiva” - continua Cammarota - “e in ogni caso la costituzione di parte civile non è potere libero né atto di indirizzo politico, né si possono usare le Istituzioni e l’interesse pubblico per tornaconto personale o di partito”. Poi annuncia: “Nel consiglio comunale del 28 ottobre interrogherò sindaco e assessori – conclude Cammarota – chiedendo il rispetto delle istituzioni, dell’interesse pubblico, della città di Salerno”.