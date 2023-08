La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha sottoposto a sequestro migliaia di prodotti, alcuni contraffatti altri pericolosi per la salute dei consumatori in un negozio di Scafati.

Il sequestro

Si tratta, in tutto, di 142 articoli scolastici riportanti il logo "Disney", vari accessori per la telefonia mobile con marchio "Apple",11755 prodotti insetticidi e repellenti risultati privi certificazione o indicazione relativa al contenuto degli stessi ed accessori di moda non conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela del consumatore. Il titolare dell'attività commerciale è stato denunciato per il reato di contraffazione ed è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione del Codice del Consumo.