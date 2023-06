Parco ex D’Agostino: pubblicato il bando di gara, il progetto

E’ stata pubblicata la gara relativa alla realizzazione del parco ex D’Agostino, finanziato con 22 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, missione 5, componente 2, investimento 2.1 “Rigenerazione urbana”. La scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il prossimo 24 luglio, come rende noto anche Arcan su Facebook. Il progetto prevede il recupero e la riqualificazione del paesaggio esistente e degli spazi esterni con la previsione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse zone di intervento e la messa a dimora di nuova vegetazione ad integrazione di quella esistente.

Curiosità

In prossimità della grande area che si estende dal laghetto verso la città, è previsto un campo di rugby/calcio in erba con una pista per l’atletica leggera e con tanto di spogliatoi e servizi. Inoltre, sarà realizzato anche un campo da basket e padel. Caratteristici, il lago e l’area circostante, con un deck galleggiante e un bar. In 2 anni i lavori dovranno essere ultimati.