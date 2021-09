Minorenni a rischio: la Presidenza del Consiglio dei Ministri approva il progetto Onmic

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday



‘Pari inter pares: dignità sociale e uguaglianza’: approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il progetto della Onmic Formazione Srl – Impresa Sociale è finalizzato “al contrasto della povertà educativa e per il sostegno delle opportunità culturali e educative a beneficio dei minorenni”.

I dettagli

Multiculturalità, inclusione, disabilità, bullismo, cyberbullismo, cooperazione: l’iniziativa formativa si prefigge di “educare insieme per favorire nei beneficiari (giovani, adolescenti e famiglie) un processo di crescita, basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale”. Partner della Onmic Formazione Srl (soggetto capofila), sono: Istituto Comprensivo di San Cipriano Picentino; Istituto di Istruzione Superiore ‘Galileo’ di Salerno; Parrocchia ‘SS Giorgio e Nicola’ di Postiglione; Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro; CSR – Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Il progetto, le attività promosse, le aree di intervento, le ricadute sul territorio salernitano e le modalità di adesione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa prevista alle ore 10.30 di venerdì 10 settembre presso la sede Onmic di via Adriano Aurofino 25, a Torrione. Con il presidente Onmic Vincenzo Siano saranno presenti alla conferenza stampa i Dirigenti scolastici, don Flavio Manzo per la Caritas Diocesana, don Martino De Pasquale Parroco di Postiglione. E' stato invitato anche il Vescovo Andrea Bellandi.