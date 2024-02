Salerno, pronto il progetto esecutivo per la nuova pista ciclabile

E’ pronto il progetto per la realizzazione della nuova pista ciclabile a Salerno. Una pista di colore verde con larghezza di 2,50 metri. I tempi per l’esenzione dei lavori sono 150 giorni suddivisi in tre lotti: si partirà dal tratto centrale, poi fino a Santa Teresa ed infine fino a Piazza della Concordia. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di rendere maggiormente fruibile e sicuro tutto il percorso riservato agli amanti delle due ruote che frequentato il litorale cittadino.

(Foto da Salerno-Arcan Community)