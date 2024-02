Riqualificazione e difesa della fascia costiera, da piazza della Libertà a piazza della Concordia: il progetto all'orizzonte

In corso gli ultimi atti di progettazione e verifica, in attesa della programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione, per il progetto di riqualificazione e difesa della fascia costiera ambito 1, dal tratto piazza della Libertà a piazza della Concordia. Come riportato dalla pagina Facebook di Arcan, il lavoro è stato redatto da studio Giannattasio e Thetis. Su Archilovers, si legge che il progetto complessivo si basa, oltre che sulla difesa costiera e protezione del tessuto urbanizzato, anche sulla valorizzazione dell’intero Waterfront della città storica, riqualificando e valorizzando gli spazi urbani preesistenti che fungono da elementi di congiunzione tra la città antica e il suo litorale, quali la passeggiata del Lungomare Trieste, la nuova Piazza della Libertà, le piazze Concordia e Mazzini ed il porto turistico Masuccio Salernitano.

La curiosità

In programma, dunque, la riqualificazione dell’ambito compreso tra la nuova piazza della Libertà, la spiaggia di Santa Teresa, il Lungomare Trieste e il porto turistico Masuccio Salernitano, per il quale progetto è prevista la trasformazione di una nuova identità morfologica ambientale, con l’ampliamento della spiaggia di Santa Teresa e la realizzazione di nuove spiagge lungo l’intera linea di costa oggetto di intervento, per restituire e rafforzare tutto il lungomare, razionalizzando la fruibilità degli spazi litoranei ad uso balneare. La fascia costiera oggetto di intervento (Ambito 1), si estende dalla foce del torrente Fusandola al Porto Masuccio Salernitano, per uno sviluppo lineare complessivo di circa 2.499 m (circa 2,5 KM), e a ridosso di un’area fortemente densa di abitazioni.