Educazione ambientale, presentati i risultati del progetto "Le vie dell'acqua"

Educare i ragazzi al rispetto consapevole dell'ambiente e fare in modo che le conoscenze acquisite vengano estese anche alla famiglie. Questo l'obiettivo del progetto di Sistemi Salerno "Le vie dell'acqua", svolto nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, i cui risultati sono stati presentati questa mattina presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno in presenza delle classi quinte della scuola primaria e delle terze della secondaria degli istituti partecipanti (Matteo Mari”, “Istituto Comprensivo Vicinanza – Pirro” e “Gennaro Barra”). Ogni istituto ha presentato il suo video, frutto del lavoro svolto nei mesi scorsi nell'ambito del progetto. Nel corso dello stesso, inoltre, sono state organizzate anche visite guidate per far toccare in mano la realtà di Sistemi Salerno e far comprendere quale sia il percorso che effettua l'acqua che quotidianamente esce dai nostri rubinetti. Il tutto è stato suggellato dalla "favola" realizzata da Massimo De Concilio, informatico e dipendente di Sistemi Salerno, che attraverso un linguaggio accessibile ha realizzato un racconto in cui sono stati inseriti tutti i comportamenti sbagliati al fine di sensibilizzare i ragazzi sulle buone pratiche da metere in campo.

"Azione pedagogica"

"Sistemi Salerno - ha sottolineato il sindaco, Vincenzo Napoli - ha messo in campo un'azione pedagogica basata sulla presenza civile. Mettere nella testa dei nostri figli i criteri minimi di una cultura ecologica basata sul rispetto dell'ambiente e delle risorse è un'attività meritoria che serve alla città, ai giovani ed alle famiglie". La presidente di Sistemi Salerno, Mariarosaria Altieri, ha invece sottolineato l'importanza di tali attività anche per gli adulti, interessati indirettamente dal progetto. "I ragazzi - ha spiegato la presidente Altieri - rappresentano l'unico modo per portare all'esterno quello che noi facciamo. Sistemi Salerno è una realtà importantissima, spesso sconosciuta ai più, che vive di critiche e lamentele continue su depurazione ed interruzioni idriche, frutto della poca conoscenza del lavoro del grande lavoro che c'è alle spalle. I giovani, attraverso le attività messe in campo, hanno compreso quanto influiscano sul quotidiano le nostre piccole azioni, come sversare l'olio esausto nel water o nel lavandino. Solo così possiamo sfatare dei miti, come quello classico del mare sporco perché il depuratore non funziona. La risposta del mondo della scuola? Entusiasmante e stimolante. I ragazzi non immaginavano ci fosse un simile lavoro dietro le attività di Sistemi Salerno".

La seconda edizione

Contestualmente è stata presentata anche la seconda edizione del progetto. Nello specifico verrà attivata una campagna informativa finalizzata ad una corretta gestione della risorsa “acqua” da parte dei cittadini promuovendo comportamenti responsabili ed ecosostenibili nella vita di tutti i giorni (risparmio idrico, contenimento degli sprechi e tutela ambientale). Protagonisti, ancora una volta, saranno i ragazzi, che potranno visitare i serbatoi di Monticelli e capire concretamente quali sono le opere e le attività necessarie per portare l'acqua dalla natura sino al rubinetto di casa.