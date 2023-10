Trasporti via mare, prolungata fino a novembre la linea Salerno-Costiera-Capri

Alicost collega Salerno, la Costiera Amalfitana e Capri anche in autunno. Il successo della scorsa estate e le continue richieste che giungono dai tour operator, hanno convinto i responsabili della compagnia di navigazione a prolungare fino a domenica 19 novembre il servizio che da Salerno conduce fino a Capri, passando per gli scali di Maiori, Amalfi e Positano. Una linea che ha riscosso ampi riscontri nei mesi scorsi, con diversi sold-out, e che - in virtù anche delle costanti richieste provenienti dai referenti del settore turistico - potrebbe essere ulteriormente garantita anche nel corso del prossimo periodo invernale, quando non è escluso possano essere richiesti i servizi forniti da Alicost.

Gli orari

Questi gli orari in vigore fino al 19 novembre: Scafati- Capri ore 8.40 dal Molo Manfredi (partenza da Maiori 8.55, Minori - attivo fino al 5 novembre - ore 9.10, Amalfi 9.35, Positano 10.05), Capri-Salerno ore 16.25 con arrivo al Molo Manfredi. Costi: Capri-Salerno solo andata 25,50 euro, andata e ritorno 49 euro (ai quali vanno aggiunti 2,50 euro quale tassa di sbarco a Capri).